A caccia del record in Serie A: il Napoli può eguagliare la Juventus

Alle 18 Napoli ed Hellas Verona si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona nel match valido per il 12° turno di Serie A. La squadra di Spalletti, vincendo stasera, vincerebbe 11 delle prime 12 gare stagionali per la prima volta in Serie A. Nella storia del torneo; soltanto la Juventus ci è riuscita (nel 2005/06 con Cappello e nel 2018/19 con Allegri sulla panchina).