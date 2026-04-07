Ufficiale A De Laurentiis la cittadinanza onoraria di Los Angeles

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Come riporta il Napoli sul proprio sito ufficiale, grande entusiasmo ed enorme partecipazione di pubblico all'Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense del film "Ag4in", che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli. L'evento è stato ospitato nella serata del 6 aprile dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass che ha conferito al presidente De Laurentiis la cittadinanza onoraria, riconoscimento particolarmente prestigioso oltre che raro.

Il presidente del Napoli aveva ieri seguito dall'America la vittoria degli azzurri contro il Milan. Poi serata di grande prestigio come ha raccontato con un post su X: "Si è conclusa all'Egyptian Theatre una serata memorabile, con la Premiere americana di "AG4IN". La sindaca, Karen Bass, mi ha proclamato cittadino onorario di Los Angeles. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar Steven Zaillian".