A Dimaro si aggregano altri 5 azzurri: arrivati Meret, Elmas, Anguissa, Ounas e Zielinski

Si allarga il gruppo degli azzurri a Dimaro. Questo pomeriggio in ritiro sono arrivati anche Meret, Elmas, Anguissa, Ounas e Zielinski mentre già in mattinata erano arrivati Di Lorenzo, Politano e Rrahmani. Gli azzurri arrivati quest'oggi si sono sottoposti anche ai test del caso in palestra sul campo d'allenamento.