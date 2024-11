A Roma si stanno facendo tutti la stessa domanda su Spinazzola

Non solo Lukaku. Un altro grande ex di domenica sarà Leonardo Spinazzola, che ha vissuto stagioni importanti a Roma pur vittima di alcuni infortuni che ne hanno condizionato il percorso.

A Roma forse saranno stupiti, o forse no, per l'attuale rendimento dell'esterno arrivato a parametro zero e quasi mai protagonista quest'anno. A sinistra infatti il titolare è Olivera che sta facendo benissimo soprattutto in fase difensiva. Per Spinazzola poche gare da titolare, appena un assist. Per Conte non ci sono dubbi sul titolare, anche se domenica potrebbe toccare proprio a lui dal 1' dato che Olivera rientrerà solo venerdì stanco dopo il viaggio di rientro dal Brasile. C'è ancora tempo per Spinazzola per conquistare 'punti' e scalare le gerarchie del tecnico.