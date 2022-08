A settembre torna in campo l'Italia: in vendita i biglietti per il remake della finale di Euro2020

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Dalle 12 di oggi in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card e in vendita libera dalle 12 di mercoledì 24 agosto sarà possibile acquistare i tagliandi per Italia-Inghilterra (il 23 settembre alle 20.45). I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Lo stadio Meazza di Milano farà da cornice alla 30ma sfida della storia tra Italia e Inghilterra: le protagoniste della finale di Euro 2020 si ritroveranno di fronte nella quinta giornata del girone 3 della Nations League. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la Figc conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65. (ANSA).