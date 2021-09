A Udine sale la febbre Napoli: tutto esaurito alla Dacia Arena

E' previsto il tutto esaurito stasera alla Dacia Arena. L'attesa per Udinese-Napoli è alle stelle, sia in casa friulana che in casa partenopea. Una sfida importante sia per una che per l'altra squadra, una partita che nessuno vuole perdersi. Per questo l'impianto è già sold out. A riferirlo è Udinese Tv.