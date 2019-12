"Abbiamo bisogno del migliore al mondo all'Everton": l'indizio su Ancelotti di Duncan Ferguson

“Abbiamo bisogno del miglior allenatore al mondo per allenare l’Everton!”. Parole di Duncan Ferguson, allenatore ad interim dell'Everton, che sembra voler chiaramente alludere alla figura di Carlo Ancelotti, conosciuto in tutto il mondo per il suo palmarese. In queste ore dovrebbe definirsi l'accordo tra il club inglese e l'ex tecnico del Napoli.