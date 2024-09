Accadde oggi: il Napoli di Sarri travolge 5-0 il Bruges in Europa League

Accadde oggi, 17 settembre 2015: il Napoli di Maurizio Sarri travolge 5-0 il Club Bruges all'esordio stagionale (e della carriera di Sarri) in Europa League. Gli azzurri diedero una delle tante prove di forza collezionate sotto la guida del tecnico toscano: doppietta di Dries Mertens, doppietta di Josè Callejon, gol di Marek Hamsik. "Surclassati. Troppa la differenza tecnica e tattica tra le due formazioni", scrivevano i quotidiani allora...

Una prestazione che fu solamente un assaggio dell'incredibile stagione dell'armata azzurra di Maurizio Sarri, conclusasi con un secondo posto in campionato (82 punti e 80 gol fatti) e il record storico di capocannoniere riscritto in maniera iconica da Gonzalo Higuain con i suoi 36 gol. Una squadra che negli anni successivi incantò il panorama calcistico italiano e non, disparando lezioni di 4-3-3, di possesso palla e pressing alto, di bel gioco. La nascita del cosiddetto "Sarrismo".