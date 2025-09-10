Accadde oggi: Napoli-Spezia 1-0, Raspadori apre la cavalcata scudetto di Spalletti

Accadde oggi 10 settembre: il Napoli alla sesta giornata di Serie A batte lo Spezia per 1-0 grazie al gol in extremis, al minuto 89, di Giacomo Raspadori. Gli azzurri erano già inciampati due volte nei primi cinque turni, pareggiando contro Fiorentina e Lecce, e un'ulteriore stop avrebbe rischiato di complicare l'avvio di stagione: così la rete di Jack si rivelò fondamentale per avviare la cavalcata Scudetto della squadra di Luciano Spalletti, che dopo di quella mise in fila altre nove vittorie e a fine campionato vinse il terzo storico tricolore del club.