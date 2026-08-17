Chi accanto a Rrahmani col Genoa? Allegri ha un favorito
Il Napoli si avvicina all'esordio in campionato contro il Genoa e Massimiliano Allegri è già al lavoro per definire il primo undici della stagione. Le assenze, soprattutto nel reparto arretrato, condizioneranno inevitabilmente le scelte del tecnico azzurro. Come riferisce il Corriere dello Sport, al centro della difesa accanto ad Amir Rrahmani dovrebbe trovare spazio Rafa Marin.
Beukema punta il Como
Non sarà invece disponibile Sam Beukema, ancora alle prese con una patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille. Il difensore dovrà prima tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo e successivamente aumentare in maniera graduale i carichi di lavoro. L'obiettivo dello staff è recuperarlo per la seconda giornata di campionato, il 30 agosto al Maradona contro il Como.
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