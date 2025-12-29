Addio a Davide Tizzano, il presidente napoletano della Federcanottaggio

Addio a Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio ed ex atleta due volte vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi (Seul 1988 e Atlanta 1996). Tizzano, originario di Napoli, è scomparso oggi all'età di 57 anni a causa di una brutta malattia contro cui ha lottato fino all'ultimo dei suoi respiri: tutto il mondo dello sport è in lutto per la sua morte.