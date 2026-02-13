Vergogna alla Naples League: la finale finisce con rissa ed un ferito, in campo anche Quagliarella

Una serata che doveva essere di sport e spettacolo si è trasformata in caos. La finale della Naples League tra i tanti youtubers e influencer della Napoli Creators e Borussia Dortmund è stata sospesa dopo una maxi rissa scoppiata nel finale del match, disputato giovedì al Centro Sportivo Holly e Benji. Con i partenopei sotto 5-4 a pochi minuti dalla fine, un pallone lanciato in campo dalla panchina avversaria avrebbe innescato la scintilla.

In pochi istanti la tensione è degenerata: scontri tra calciatori e membri delle panchine, un giocatore ferito e portato via in barella. Il disordine si è poi esteso agli spalti, con alcuni spettatori che hanno invaso il terreno di gioco. Scene di panico, documentate anche sui social, hanno segnato un evento sold-out che vedeva in campo anche Fabio Quagliarella,