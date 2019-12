ADL a Kiss Kiss: "Allegri poteva essere il nostro tecnico in passato. Mai chiamato nessuno"

Radio Kiss Kiss Napoli, attraverso la voce di Valter De Maggio, ha svelato di aver chiamato il presidente De Laurentiis (leggi qui per l'intervista completa) che ha affermato in merito al futuro della panchina azzurra di aver totale fiducia in Ancelotti. Sulle voci che riguardano possibili sostituti del tecnico emiliano, il patron azzurro ha detto: "Gattuso e Allegri? Mai chiamato nessuno, e nemmeno Spalletti. Con Allegri ci sentiamo da tempo, abbiamo un buon rapporto. Nel 2013 lo chiamai per farlo diventare nostro allenatore ma era sotto contratto con il MIlan. Mi aveva dato la disponibilità a venire a Napoli ma avevo già stretto la mano a Benitez e la mia parola vale più di un contratto".