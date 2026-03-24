Foto ADL al Metropolitan: il presidente del Napoli alla prima del nuovo film di Verdone

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La prima del film si è tenuta al cinema Metropolitan di Napoli, alla presenza del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Dopo quattro stagioni della serie Vita da Carlo, Carlo Verdone torna al cinema con il nuovo film Scuola di seduzione, in uscita il 1° aprile su Paramount+ e disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La commedia, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, racconta le vicende di sei personaggi - tra cui Verdone, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani - accomunati da insicurezze e difficoltà affettive. Tutti si rivolgono a una love coach interpretata da Karla Sofía Gascón Ruiz, cercando di riorientare le proprie vite in un mondo dove anche le relazioni possono essere mediate dall’intelligenza artificiale.

Prima a Napoli e ospiti d’eccezione: presente anche De Laurentiis

La prima del film si è tenuta al cinema Metropolitan di Napoli, alla presenza del presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis. All’evento hanno partecipato anche diverse cariche istituzionali, tra cui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il governatore della Regione Campania, Roberto Fico, rendendo la serata un’occasione speciale per il cinema e per la città.