ADL domani dal Papa: con lui ci sarà il connazionale Simeone

Come scrive il Corriere dello Sport, domani a Roma in Vaticano ci sarà l'udienza da Papa Francesco per il presidente De Laurentiis e il connazionale di Bergoglio, il Cholito Simeone. Un momento toccante ed emozionante con una maglia che verrà consegnata a Sua Santità, quella del Napoli.