Aggressione Spalletti, provvedimenti in arrivo: si prospettano due lunghi Daspo

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Arrivano novità sulla lite che domenica sera ha visto protagonisti Luciano Spalletti e alcuni tifosi della Fiorentina presenti in tribuna a ridosso della panchina del Napoli: del parapiglia che si è scatenato a margine della gara conclusa 0-0 si è continuato a parlare in questi giorni e adesso, dopo tante ipotesi, c'è la possibilità che si passi subito a delle sanzioni.

Secondo quanto riportato dal TGR Toscana, per i due tifosi protagonisti del battibecco con l'allenatore dei campani (uno dei quali ha cercato di schiaffeggiare Spalletti, mentre l'altro ha tirato al tecnico toscano una bottiglia vuota in testa) si prospetta un Daspo piuttosto lungo. Nelle prossime ore potrebbe già essere comunicata la pena per un episodio increscioso che ha alimentato tante polemiche in questi giorni.