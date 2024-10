AIAC, gli allenatori incontrano Gravina per le riforme FIGC: "Visioni condivise"

vedi letture

Gabriele Gravina, ha incontrato i vertici dell'AIAC, che hanno condiviso un comunicato dopo il meeting.

Il 4 novembre ci sarà l'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto. La data si avvicina e l'attesa aumenta per le nuove riunioni con tutte le componenti in Via Allegri. Intanto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha incontrato i vertici dell'AIAC, che hanno condiviso questo comunicato dopo il meeting:

"Un intervento puntuale e approfondito, quello tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina e i delegati effettivi della Componente tecnici all’Assemblea federale per la Riforma dello Statuto, (prevista a Roma per il 4 novembre prossimo), svoltosi stamattina nell’Aula Magna di Coverciano.

All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri, insieme al Direttivo dell’Assoallenatori e ai consiglieri federali Mario Beretta e Zoi Gloria Giatras.

Gravina ha illustrato le sue idee e il percorso progettuale che dovranno portare alla ridefinizione della architettura statutaria della Figc. Un discorso e una visione che hanno trovato la piena condivisione dei delegati, che hanno invitato il presidente della Federcalcio a proseguire con decisione nel processo di riforma del calcio italiano".