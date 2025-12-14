Mal di trasferta: sono già 7 le sconfitte fuori casa in stagione

Mal di trasferta: sono già 7 le sconfitte fuori casa in stagione
Oggi alle 18:15
di Antonio Noto

È un dato sorprendente quello che emerge in questa nuova stagione del Napoli guidato da Antonio Conte. I campioni d’Italia in carica hanno già collezionato sette sconfitte complessive dall’inizio dell’annata, un bottino pesante che evidenzia una preoccupante mancanza di continuità nei risultati. Un rendimento ben lontano dalle aspettative che accompagna l’avvio di stagione dei campioni d'Italia

Ancora più clamoroso è un dettaglio comune a tutte le battute d’arresto: le sette sconfitte tra Serie A e Champions League sono arrivate esclusivamente in trasferta. Lontano dallo stadio Maradona, infatti, il Napoli di Conte fatica a trovare ritmo e solidità. Il Maradona, invece, resta un fortino inviolabile, nessuna sconfitta nell'anno solare 2025.