Serie A, 4 sconfitte in 8 trasferte: non accadeva al Napoli da 15 anni
Il Napoli perde al Bluenergy Stadium, 1-0 contro l'Udinese, la sua quarta gara in campionato. Tutte le sconfitte degli azzurri in questa stagione sono avvenute in trasferta, 7 complessive contando anche la Champions League. Mentre la squadra di Conte in casa ha collezionato più punti di tutti, ben 19 su 21, in trasferta è solo sesta in classifica con 12 punti in otto partite disputate.
Inoltre gli azzurri hanno perso almeno quattro delle prime otto trasferte stagionali di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 2009/10 (quattro anche in quel caso), riporta Opta.
4 - Il #Napoli ha perso almeno quattro delle prime otto trasferte stagionali di un singolo torneo di #SerieA per la prima volta dal 2009/10 (quattro anche in quel caso). Caduta.#UdineseNapoli— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2025
