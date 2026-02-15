Video Alla Cbs meno prudenti dei salottini tv italiani: "Migliore in campo Inter è La Penna"

Il dibattito sugli episodi arbitrali di Inter-Juventus ha travalicato i confini italiani. Negli studi di CBS Sports, il post-partita di Serie A ha assunto toni durissimi, lontani dalla prudenza spesso vista nei talk show nostrani. A sottolinearlo è stato anche Giorgio Chiellini, intervenuto in collegamento: “Apprezzo lo sforzo che fate, ma stasera non si può parlare di calcio”, il suo commento emblematico.

Ancora più diretto Mike Grella, ex calciatore e opinionista, che ha liquidato la sfida tra Inter e Juventus con una frase destinata a far discutere: “Il miglior giocatore dell’Inter è stato l’arbitro”.