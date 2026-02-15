Prima pagina
Corriere dello Sport su Napoli-Roma: "Conte-Gasp in salita"
Non si placano le polemiche per il cartellino rosso sventolato a Kalulu nella prima frazione di gara di Inter-Juventus. Alla fine sono i nerazzurri a spuntarla sui bianconeri per 3-2 con una rete allo scadere di Zielinski. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il danno".
"Conte-Gasp in salita". E' questo il titolo che invece il quotidiano dedica al big match di stasera tra Napoli e Roma al Maradona. In salita perché azzurri e giallorossi si sfidano senza McTominay e Dybala, si legge sul quotidiano.
Copertina L'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma di Redazione Tutto Napoli.net
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
