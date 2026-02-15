Prima pagina

L'apertura de Il Roma: "Treno Champions senza McTominay"

L'apertura de Il Roma: "Treno Champions senza McTominay"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Treno Champions senza McTominay". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma. Al Maradona - si legge - scontro diretto con la Roma. Al posto di McTominay dovrebbe giocare Elmas. A quel punto però andrebbe inserito uno tra Giovane e Alisson Santos nel tridente.