Furto Inter con la Juventus, Tuttosport titola: "Facile così!"

Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Facile, così!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport sul derby d'Italia. L'Inter si aggiudica la sfida contro la Juventus per 3-2 con il gol di Zielinski al 90'. A fare molto rumore però è l'espulsione di Kalulu al 42' sul punteggio di 1-1. Un provvedimento giudicato dal quotidiano "inventato" con Bastoni che esulta al provvedimento del direttore di gara La Penna.