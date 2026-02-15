Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Hojlund-Malen (e non solo), le chiavi per la Champions"

È stato un Derby d'Italia con i fiocchi quello tra nerazzurri e bianconeri ieri sera a San Siro, anche se sull'1-1 l'arbitro La Penna ha preso una decisione sbagliata: il secondo giallo impartito a Kalulu non c'era, così la banda di Spalletti è rimasta in 10 contro 11 dal 42'. Emozionante poi l'ultimo quarto d'ora del big match con Pio Esposito a superare la Vecchia Signora, Locatelli a ristabilire l'equilibrio fino al gol vittoria di Zlienski al 90'. "Fuga Inter, furia Juve", il titolo proposto in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. Con questo successo nello scontro diretto i nerazzurri volano a +8 sul Milan secondo.

"L'Atalanta vola sull'Europa. Colpo Fiorentina a Como", il titolo che campeggia in taglio basso che invece riassume i risultati di ieri pomeriggio in ottica piazzamento europeo. La Dea sbanca l'Olimpico e infrange i sogni della Lazio (2-0), ancor prima sulle rive del Lago a sorpresa la Viola di Vanoli espugna il Sinigaglia 2-1 e i lariani di Fabregas perdono la seconda partita in casa. La classifica ora vede la squadra di Palladino al sesto posto e a -4 dalla Juventus, mentre Fabregas è scivolato alle spalle degli orobici.

"Hojlund-Malen (e non solo). Le chiavi per la Champions". Oggi è prevista un'altra maxi-sfida che potrebbe smuovere la situazione in graduatoria di campionato, con Napoli-Roma prevista questa sera (ore 20:45) al Maradona.