Ultim'ora Allarme Beukema! Non ha partecipato all'allenamento congiunto: il motivo

Il Napoli ha tenuto oggi un allenamento congiunto con l'Ischia, sodalizio che milita in Serie D, al centro sportivo di Castel Volturno. Come vi abbiamo anticipato su Radio Tutto Napoli, la partitina tra le due squadre è finita 4-0 con reti di Lukaku (doppietta), Olivera e Cimmaruta. Un'altra notizia riguarda Sam Beukema, che come riferito dall'edizione online de Il Mattino non ha preso parte alla seduta:

"L'allenamento congiunto con gli isolani del giovedì a Castel Volturno era stato organizzato proprio per garantire agli azzurri il miglior rientro dopo la giornata di riposo concessa ieri da Conte al gruppo. Minuti importanti anche per Giovane e Alisson Santos (ancora in gol il brasiliano). Assente, invece, Sam Beukema per influenza: il calciatore non si è allenato ma si spera che possa recuperare per domenica in vista della Roma".