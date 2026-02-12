Ufficiale

Coppa Italia, le date delle semifinali: ecco quando si giocano Como-Inter e Lazio-Atalanta

Coppa Italia, le date delle semifinali: ecco quando si giocano Como-Inter e Lazio-Atalanta
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 17:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La Lega Serie A ha reso noto il programma delle semifinali di Coppa Italia. Martedì 3 marzo si comincia con Como-Inter, alle 21.00, seguita mercoledì alla stessa ora da Lazio-Atalanta.

Le date esatte delle gare di ritorno, in programma nella quarta settimana di aprile, verranno comunicate in seguito. (ANSA).