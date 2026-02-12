Nations League, sorteggio duro per l’Italia: ecco le avversarie nel girone
È stato sorteggiato il girone dell’Italia in Nations League: dall’urna di Bruxelles è emerso un raggruppamento di alto livello per gli azzurri, che affronteranno la Francia - finalista nell’ultima edizione, poi sconfitta dal Portogallo campione - il Belgio e la Turchia guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella.
Di seguito il girone degli azzurri.
Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Di seguito tutte le leghe di Nations League.
Lega A
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo
Lega C
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta
Lega D
Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein
