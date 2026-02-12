Ufficiale Nations League, sorteggio duro per l’Italia: ecco le avversarie nel girone

È stato sorteggiato il girone dell’Italia in Nations League: dall’urna di Bruxelles è emerso un raggruppamento di alto livello per gli azzurri, che affronteranno la Francia - finalista nell’ultima edizione, poi sconfitta dal Portogallo campione - il Belgio e la Turchia guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella.

Di seguito il girone degli azzurri.

Lega A

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Di seguito tutte le leghe di Nations League.

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia

Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Lega C

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra

Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

Lega D

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra

Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein