Nations League, sorteggio duro per l’Italia: ecco le avversarie nel girone

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00Notizie
di Francesco Carbone

È stato sorteggiato il girone dell’Italia in Nations League: dall’urna di Bruxelles è emerso un raggruppamento di alto livello per gli azzurri, che affronteranno la Francia - finalista nell’ultima edizione, poi sconfitta dal Portogallo campione - il Belgio e la Turchia guidata dal commissario tecnico italiano Vincenzo Montella.

Di seguito il girone degli azzurri.

Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Di seguito tutte le leghe di Nations League.

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Lega C
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

Lega D
Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein