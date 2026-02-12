Ufficiale

Castel Volturno, il report del club dopo l'allenamento congiunto con l’Ischia

Castel Volturno, il report del club dopo l'allenamento congiunto con l’Ischia
Oggi alle 19:20Notizie
di Francesco Carbone

Il Napoli si è allenato quest’oggi a Castel Volturno, in vista della prossima gara di campionato contro la Roma. La squadra di Antonio Conte ha disputato un test congiunto contro l'SSD Ischia Calcio.

Di seguito il report del club: “Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro la Roma allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo un allenamento congiunto con l'SSD Ischia Calcio”.