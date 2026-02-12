Lucca già criticato dai tifosi in Inghilterra per un gol divorato: "Torna in Italia!"

Dopo l’illusione del debutto da sogno, con tanto di gol, arriva una brusca frenata. Lorenzo Lucca, passato in Premier League al Nottingham Forest, ha vissuto una serata complicatissima nella sfida contro il Wolverhampton Wanderers. Se all’esordio caveva trovato il gol appena entrato – nonostante la sconfitta per 3-1 – questa volta la sua prestazione è stata opaca.

Schierato titolare, Lucca è rimasto in campo 71 minuti toccando appena undici palloni, un dato che racconta meglio di ogni giudizio una partita quasi da spettatore. Sui social, in particolare su X, non sono mancate critiche pesanti da parte dei tifosi, tra commenti ironici e inviti a un ritorno in Italia. Un epilogo amaro, soprattutto alla luce delle frasi pubblicate dopo il primo gol, con quella citazione evangelica – “Perdona loro perché non sanno” – interpretata da molti come una frecciata a Antonio Conte. Ora, però, servono risposte sul campo.