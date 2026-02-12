Il Napoli è il club campione che cresce meno e paga stipendi più alti in rapporto ai ricavi

Il tricolore in bacheca non basta a colmare il gap economico con le big europee. Secondo l’European Champions Report 2026 di Football Benchmark, il Napoli campione d’Italia 2024-25 è il club che ha registrato la crescita più contenuta nell’ultimo decennio tra i vincitori delle otto principali leghe europee. Come si legge su Gazzetta.it, tra il 2015-16 e il 2024-25 i ricavi operativi azzurri sono aumentati del 25%, dato inferiore rispetto al +118% dello Sporting, al +107% del Liverpool e al +60% del Barcellona. In termini assoluti, guida proprio il Barça con 985 milioni di fatturato, davanti a Bayern (861), Psg (837) e Liverpool (836). Il Napoli si attesta a 179 milioni.

L’assenza dalla Champions ha inciso, con un -30% di introiti rispetto alla stagione precedente. Inoltre, il peso degli stipendi ha raggiunto il 79% dei ricavi operativi, il valore più alto tra i campioni analizzati. Nonostante ciò, grazie alle plusvalenze il club ha limitato il rosso a 21 milioni, mantenendo solidità patrimoniale (190 milioni di patrimonio netto e 174 di liquidità). Il report evidenzia come sostenibilità e disciplina gestionale restino determinanti: non conta solo la dimensione, ma la capacità di operare scelte coerenti con il proprio contesto economico.