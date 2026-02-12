Giudice Sportivo Coppa Italia, nessuna sanzione per il Napoli: zero riferimenti a Conte
La Lega Serie A ha reso noti i risultati ufficiali dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa (gare del 4-5-10-11 febbraio 2026), con riserva di eventuali ulteriori decisioni legate alla posizione dei calciatori impiegati.
I risultati:
Atalanta-Juventus 3-0
Bologna-Lazio 2-5 dopo i calci di rigore
Inter-Torino 2-1
Napoli-Como 7-8 dopo i calci di rigore
Nel corso della riunione del 12 febbraio 2026, il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari.
AMMENDE ALLE SOCIETA'
Nessuna sanzione per l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Atalanta, Bologna, Juventus e Torino, ricorrendo le attenuanti previste dal CGS.
Sanzioni invece per:
Atalanta, ammenda di 3.000 euro per lancio di oggetti in campo e ulteriori 3.000 euro per il ritardo di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo.
Bologna, ammenda di 1.500 euro per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco.
Calciatori ammoniti (prima sanzione)
Castro (Bologna), Elmas (Napoli), Esposito F. Pio (Inter), Gila (Lazio), Kamate (Inter), Maripan (Torino), Miranda (Bologna), Ramon Naveros (Como), Roberto Carnicer (Como), Sučić (Inter), Varela (Lazio), Vitik (Bologna).
