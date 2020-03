Allarme Coronavirus, la SSC Napoli sospende conferenze stampa ed interviste

L'emergenza Coronavirus cambia le abitudini di tutti ed è giusto che sia così. E anche la SSC Napoli sta prendendo le sue prevenzioni. Per questo, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha sospeso tutte le attività di stampa. Era fissata per domani una one to one tra la radio ufficiale ed Elseid Hysaj, annullata però dalla società. Nessuna intervista e nessuna conferenza stampa in questo periodo, in attesa di capire se il campionato proseguirà o no.