Allegri al Milan? La mossa disperata per avere l'effetto Conte

Da quando Conte è il nuovo allenatore del Napoli tutto l'ambiente ha percepito la scossa del mister, la stessa che cerca il Milan per la prossima stagione.

La Gazzetta Dello Sport questa mattina ha lanciato il nome di Allegri per la panchina del Milan. Sarebbe un ritorno in rossonero per il mister livornese, che ad oggi pare essere l'unica ancora di salvezza per il club. Il tira e molla per Antonio Conte l'ha vinto il Napoli, lasciando un solco importante nel club di Gerry Cardinale che ha dovuto ripiegare e strutturarsi dal punto di vista comunicativo per far passare Paulo Fonseca come la prima scelta. Ovviamente la scelta del mister portoghese non ha pagato, visto che a gennaio c'è stato l'esonero e il cambio della guardia con Conceiçao, scelta anche questa andata con gli ultimi deludenti risultati. Ora la società rossonera vuole seguire le orme di quella azzurra con una ricostruzione interna, ma soprattutto con l'uomo giusto per la panchina che porti "L'effetto Conte".

L'arrivo di Allegri sulla panchina rossonera è l'ennesima ipotesi, ma anche un messaggio importante su come la ricostruzione attuata in casa Napoli ad oggi sia un modello da seguire per tutti. Tutto questo merito della mossa del patron azzurro di affidarsi ad un uomo di campo e testa come Antonio Conte per risalire dopo una annata davvero disastrosa. Arrivati al rush finale della stagione, gli azzurri hanno ancora tanto da giocarsi tra l'ombra dello scudetto e la partecipazione alla prossima Champions, oramai quasi una certezza nonostante le tante partite ancora da giocare. Numeri e prestazioni degli azzurri che fanno davvero pensare come il nuovo corso oramai intrapreso a giugno non si possa feramare con questa stagione, dovendo però fare i conti con quali saranno le ambizioni e le motivazioni di mister e società alla fine dei giochi.