Allegri cambia la Juve per il Napoli: la prima novità è in mediana

Sono 17 i giocatori sparsi in giro per il mondo con le proprie nazionali che la Juventus ha “perso” in queste due settimane successive alle prime uscite ufficiali in Serie A. Avrebbe sicuramente fatto comodo a Massimiliano Allegri poter lavorare con la squadra per migliorare affinità e meccanismi di gioco che le prime gare hanno visto poco oliati. A partire da mercoledì lentamente cominceranno i primi rientri fino agli ultimi, i sudamericani, previsti per la serata di venerdì. In mezzo, il ritorno dei due nuovi acquisti della Vecchia Signora (il terzo è l’infortunato Kaio Jorge) agli ordini, in questi giorni, di Roberto Mancini con l’Italia: Manuel Locatelli e Moise Kean.

E se il secondo finora in maglia azzurra ha raccolto, in questa tornata, solamente due viaggi in tribuna, il primo nell’incontro di ieri contro la Svizzera ha dimostrato quanto potrà essere importante per ribaltare le sorti del reparto di centrocampo della Juventus nel corso della stagione.

COSTRUZIONE E INSERIMENTI - Mandato in campo al posto di un acciaccato Verratti, Manuel Locatelli non ha tradito le aspettative del commissario tecnico. Personalità, sicurezza da veterano, intelligenza tattica e gesti tecnici da incorniciare. È stato un po’ tutto questo il centrocampista della Juventus nella mediana azzurra. Aperture e verticalizzazioni, splendida quella che ha messo in porta per Berardi nel primo tempo, che fanno sorridere Allegri e tutti i tifosi bianconeri. Una trattativa lunghissima che però potrebbe rappresentare, se non la svolta, un’aggiunta decisiva per l’innalzamento del livello reparto di mezzo juventino.

Nelle sue prime, brevi, apparizioni con la maglia numero 27 di Madama Locatelli ha messo principalmente in mostra le capacità di inserimento sfiorando, contro l’Empoli, anche la rete; il passato al Sassuolo però dimostra anche quanto possa essere importante il suo apporto nel gestire la sfera in situazioni intricate sotto la pressione avversaria. Entrambe queste capacità spiegano sia quanto possano essere limitate schierando il giocatore davanti alla difesa in una mediana tre ma, soprattutto, quanto Locatelli possa modificare intensamente il valore del reparto di centrocampo della Juventus e, di conseguenza, di tutta la squadra. Da Napoli sarà titolare e, molto difficilmente, abbandonerà quei gradi successivamente.