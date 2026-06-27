Allegri-Napoli, ADL ha posto due obiettivi ambiziosi: spunta la reazione del tecnico

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Napoli, Allegri sempre più vicino: De Laurentiis ha già fissato gli obiettivi stagionali: lotta scudetto e rilancio in Champions.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a lasciare il Milan. Una volta ufficializzato l’addio al club rossonero, il tecnico livornese è destinato a diventare il nuovo allenatore del Napoli.

De Laurentiis fissa la rotta: scudetto e rilancio in Europa

Secondo quanto riportato da Il Roma, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già indicato ad Allegri gli obiettivi della prossima stagione. Il primo è tornare a lottare per lo scudetto dopo il secondo posto dell’ultima annata. Il presidente è convinto che, senza la pesante emergenza infortuni, la squadra avrebbe potuto competere fino alla fine, e pretende ora un campionato da protagonista. Il secondo obiettivo riguarda la Champions League, dove il Napoli ha chiuso con un deludente trentesimo posto. Ad Allegri è stato quindi chiesto un netto cambio di passo per riportare il club ai livelli europei più alti. Il tecnico, dal canto suo, avrebbe accolto positivamente la proposta, deciso a rilanciarsi con un progetto ambizioso e a tornare a vincere uno scudetto, trofeo che manca dal 2019.