Allegri-Napoli, ADL ha posto due obiettivi ambiziosi: spunta la reazione del tecnico
Massimiliano Allegri è sempre più vicino a lasciare il Milan. Una volta ufficializzato l’addio al club rossonero, il tecnico livornese è destinato a diventare il nuovo allenatore del Napoli.
De Laurentiis fissa la rotta: scudetto e rilancio in Europa
Secondo quanto riportato da Il Roma, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già indicato ad Allegri gli obiettivi della prossima stagione. Il primo è tornare a lottare per lo scudetto dopo il secondo posto dell’ultima annata. Il presidente è convinto che, senza la pesante emergenza infortuni, la squadra avrebbe potuto competere fino alla fine, e pretende ora un campionato da protagonista. Il secondo obiettivo riguarda la Champions League, dove il Napoli ha chiuso con un deludente trentesimo posto. Ad Allegri è stato quindi chiesto un netto cambio di passo per riportare il club ai livelli europei più alti. Il tecnico, dal canto suo, avrebbe accolto positivamente la proposta, deciso a rilanciarsi con un progetto ambizioso e a tornare a vincere uno scudetto, trofeo che manca dal 2019.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro