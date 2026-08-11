Formazione Napoli: il grande dubbio per domani contro l'Aris Salonicco

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Domani il Napoli affronterà l’ultima amichevole del precampionato contro l’Aris Salonicco. Sarà un test importante anche per sciogliere alcuni dubbi in vista dell’esordio in campionato. Tra le principali questioni da risolvere c’è quella relativa al compagno di reparto di Amir Rrahmani: chi partirà dal primo minuto al centro della difesa, Rafa Marin oppure Mathias Olivera? La scelta di Antonio Conte per la sfida di domani potrebbe rappresentare un’indicazione significativa anche in vista della prima giornata di Serie A.

Difesa, ultimo dubbio prima del Genoa

Il centrale che scenderà in campo dall’inizio contro l’Aris Salonicco potrebbe infatti essere lo stesso che verrà schierato titolare contro il Genoa all’esordio in campionato. Al momento, dunque, Rafa Marin e Olivera si giocano una maglia accanto a Rrahmani, in attesa delle decisioni definitive dell’allenatore. Il quadro, però, potrebbe cambiare nelle prossime ore. Il Napoli continua infatti a lavorare sul mercato per regalare a Conte un nuovo difensore. Qualora l’operazione dovesse concretizzarsi in tempi brevi, il nuovo acquisto potrebbe inserirsi immediatamente nelle gerarchie e cambiare le valutazioni dello staff tecnico. Per questo motivo, l’amichevole di domani sarà un’occasione importante per capire le scelte del tecnico, ma anche per fotografare una situazione che potrebbe ancora evolversi prima dell’esordio contro il Genoa.