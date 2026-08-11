Il grande dilemma su De Bruyne: Allegri cambia tutto o 'segue' Conte?

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Allegri domani a centrocampo dovrà scegliere come comporre il reparto in vista dell’ultima amichevole contro l’Aris Salonicco. La domanda è una: chi resterà fuori? Il tecnico potrebbe optare per una soluzione più equilibrata, sacrificando uno dei quattro big, oppure decidere di puntare ancora sulla formula già sperimentata nelle scorse settimane. L’ipotesi più suggestiva porta infatti alla conferma contemporanea di Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay, con il belga pronto a muoversi da regista avanzato e gli altri tre a completare il centrocampo. Al netto delle condizioni fisiche di Kdb non ancora al top essendo appena tornato.

De Bruyne con i Fab Four?

La sfida contro l’Aris Salonicco potrebbe dunque offrire indicazioni importanti anche sulle gerarchie in mezzo al campo. Se Allegri dovesse schierare nuovamente i quattro insieme, sarebbe un segnale chiaro in vista dell’esordio in campionato, quando il Napoli affronterà il Genoa. Resta da capire se il tecnico intenderà affidarsi stabilmente a questa soluzione oppure se, soprattutto nelle gare più delicate, preferirà mantenere maggiore equilibrio rinunciando a uno dei protagonisti. La curiosità è legata anche alle scelte dell’avversario: Allegri potrebbe infatti seguire la stessa strada e puntare a sua volta sui suoi “Fab Four”, dando vita a un centrocampo ricco di qualità e fisicità.