Foto Lang, problemino durante i tiri in porta: ghiaccio sul ginocchio sinistro

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fonte dai nostri inviati, Noto e Marangio

Problemi fisici in allenamento per Noa Lang. L’attaccante del Napoli si è fermato durante la sessione pomeridiana, accusando un problema al ginocchio sinistro mentre era impegnato nei tiri in porta. Immediato l’intervento dello staff, che ha applicato del ghiaccio sulla zona interessata. Un episodio da valutare nelle prossime ore, soprattutto considerando il momento particolare vissuto dall’olandese, al centro di alcune voci di mercato.

Lang, mercato e condizioni da monitorare

Lang è infatti finito nel mirino dell’Ajax, che potrebbe pensare a lui qualora Godts dovesse trasferirsi al Paris Saint-Germain. Al momento, però, Massimiliano Allegri continua a puntare sull’attaccante e lo considera parte del progetto del Napoli. Il problema fisico accusato oggi aggiunge quindi un elemento da tenere sotto osservazione.