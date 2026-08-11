Accostato al Napoli, altro che svincolato: Vlahovic-Besiktas per 22mln tra bonus e commissioni

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Vlahovic-Besiktas, ecco le cifre dell’operazione

Quindici milioni di euro di bonus alla firma, 8 milioni netti a stagione per tre anni e commissioni che si aggirerebbero intorno ai 6-7 milioni di euro. Sono queste le cifre dell’operazione Dusan Vlahovic al Besiktas di Italiano, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore da Nicolò Schira. Insomma, altro che svincolato. Un acquisto a tutti gli effetti. Un accordo dalle dimensioni economiche importanti, che conferma la portata dell’operazione per il club turco. Il centravanti serbo sarebbe dunque al centro di una trattativa caratterizzata da un ingaggio molto elevato e da costi significativi anche sul fronte delle commissioni.