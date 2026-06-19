Allegri-Napoli, ipotesi sulla data dell'ufficialità

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L'ufficialità dell'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli sarebbe ormai soltanto una questione di tempo

L'ufficialità dell'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli sarebbe ormai soltanto una questione di tempo. A fare il punto è Il Mattino, che spiega come restino da definire gli ultimi dettagli legati alla separazione del tecnico dal Milan prima di poter formalizzare il suo passaggio in azzurro.

Secondo il quotidiano, il club rossonero aveva programmato una riorganizzazione più rapida, con l'arrivo contestuale del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. Tuttavia, il secondo tassello non sarebbe ancora andato al proprio posto e questo starebbe rallentando anche la definizione dell'uscita di Allegri.

Allegri-Napoli, l'accordo non è in discussione

"I piani del club rossonero erano diversi: un allenatore e un ds a stretto giro, ma il secondo colpo non è andato a segno", scrive Il Mattino, sottolineando come soltanto successivamente si potrà chiudere il discorso relativo alla buonuscita richiesta dall'allenatore e dal suo staff.

L'accordo, comunque, non sembrerebbe in discussione. "La sensazione, al momento, è che l'accordo sarà trovato con una soluzione molto rapida", evidenzia il quotidiano, aggiungendo che alcune valutazioni riguardano soprattutto la composizione dello staff tecnico che accompagnerà Allegri nella nuova avventura.

Dal canto suo, il Napoli non avrebbe particolare fretta di chiudere l'operazione. Aurelio De Laurentiis, attualmente negli Stati Uniti, continua a essere aggiornato costantemente sugli sviluppi della situazione e conta di rientrare in Italia entro la fine del mese.

Secondo Il Mattino, il presidente azzurro sarà presente per uno degli appuntamenti più attesi delle celebrazioni del centenario, la presentazione della nuova maglia del Napoli. Proprio in quei giorni potrebbe arrivare anche il momento dell'insediamento ufficiale del nuovo allenatore. "La prima settimana di luglio potrà essere a tutti gli effetti la prima di Allegri da napoletano" conclude il quotidiano.