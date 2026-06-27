Allegri stravede per Hojlund: è il suo centravanti ideale! E spunta un retroscena

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Il danese è la prima operazione di mercato del club azzurro e il riferimento offensivo scelto dal nuovo tecnico. Allegri lo seguiva già dall'estate scorsa

Il Napoli ha messo a segno il primo colpo ufficiale del mercato estivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha versato 44 milioni di euro nelle casse del Manchester United per riscattare l'intero cartellino di Rasmus Hojlund, rendendo il centravanti danese a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Un investimento importante che testimonia la centralità del classe 2003 nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che lo ha indicato sin da subito come il proprio riferimento offensivo per la prossima stagione.

Allegri e Hojlund, un amore tecnico che viene da lontano: il danese nella lista dei centravanti ideali

Il feeling tra Allegri e Hojlund non nasce oggi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese aveva già inserito il centravanti danese nella propria lista dei centravanti moderni ideali nell'estate scorsa, quando sedeva sulla panchina del Milan. Un interesse mai sopito che si è trasformato in realtà appena Allegri ha avuto la possibilità di costruire la propria rosa al Napoli. Hojlund rappresenta per il tecnico toscano una golosa provocazione tattica: un attaccante capace di cercare la profondità con continuità, qualità esaltata da Gasperini all'Atalanta, arricchita da un altruismo sviluppato sotto la guida di Conte al Napoli.

Hojlund, il centravanti che piace agli allenatori: profondità, altruismo e una natura vincente

La Gazzetta dello Sport fotografa con precisione le caratteristiche che rendono Hojlund il centravanti perfetto per Allegri: una diversità tecnica che lo distingue dalla massa, la capacità di attaccare gli spazi in profondità, un senso del collettivo che lo rende prezioso per l'intera squadra. Gasperini ne ha esaltato il movimento, Conte ne ha affinato la generosità tattica, e ora Allegri vuole impadronirsi di quella natura che appartiene al danese e farne il fulcro del proprio attacco. Con il riscatto completato, il Napoli ha il proprio numero 9 per i prossimi anni.