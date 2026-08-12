Supercoppa europea al PSG! Kvara e Doué stendono l'Aston Villa

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Il PSG batte 2-1 l'Aston Villa e conquista la Supercoppa UEFA 2026.

Il primo trofeo UEFA della stagione 2026/27 finisce ancora nelle mani del Paris Saint-Germain, che supera 2-1 l'Aston Villa al termine di una partita più sofferta del previsto. La squadra di Luis Enrique non brilla sul piano del gioco e procede a ritmi inevitabilmente bassi per il periodo della stagione, ma conferma una delle sue qualità principali: la capacità di resistere nei momenti complicati e colpire alla prima occasione utile. I parigini mostrano grande cinismo e, senza dover inseguire il risultato né ricorrere ai calci di rigore, riescono a conquistare la Supercoppa UEFA per il secondo anno consecutivo.

Kvaratskhelia apre, Madjo risponde: poi Dembélé cambia la partita

A sbloccare il risultato al 20' è Khvicha Kvaratskhelia, MVP dell'ultima Champions League. Dopo aver creato un'occasione per Doué, il georgiano si mette in proprio: salta Cash con il dribbling, rientra sul destro e batte Bizot con una conclusione potente. L'Aston Villa, privo tra gli altri di Dibu Martinez, Konsa e Watkins, trova però una risposta nel 17enne Brian Madjo, talento acquistato per 12 milioni dal Metz. Il giovane attaccante spreca inizialmente una grande occasione, ma successivamente trova il pareggio raccogliendo un cross dalla destra di McGinn e confermando tutto il suo potenziale.

Nella ripresa Luis Enrique decide di affidarsi immediatamente a Ousmane Dembélé e la scelta si rivela decisiva. Il Pallone d'Oro verticalizza per Doué, che si presenta davanti a Bizot e firma il 2-1. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma la posizione di Cash tiene in gioco gli avversari e consente di convalidare il gol. L'Aston Villa prova ancora a reagire, trovando però sulla propria strada prima Safonov e poi un decisivo Zaire-Emery. Con il passare dei minuti le energie degli inglesi diminuiscono e il PSG sfrutta esperienza e abitudine alla vittoria per controllare il vantaggio fino al triplice fischio. Alla fine è ancora Marquinhos ad alzare il trofeo e Parigi può festeggiare il primo titolo della nuova stagione.