Altra defezione: infortunio per Mazzocchi, é fuori dai convocati per Juve-Napoli

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico. Antonio Conte perde infatti anche Pasquale Mazzocchi: l’esterno azzurro non sarà a disposizione per la sfida contro la Juventus a causa di una contusione.
Un’assenza che riduce ulteriormente le opzioni del tecnico, già alle prese con una lunga lista di indisponibili. Oltre a Mazzocchi, infatti, mancheranno Rrahmani, Gilmour, Anguissa, Politano, De Bruyne e Neres. Resta inoltre da valutare la situazione tra i pali: Conte attende di capire se Milinkovic-Savic riuscirà a recuperare in tempo o se sarà necessario affidarsi nuovamente a Meret, appena rientrato.
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
