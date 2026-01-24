Ultim'ora

Altra defezione: infortunio per Mazzocchi, é fuori dai convocati per Juve-Napoli
Oggi alle 22:40
di Francesco Carbone

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico. Antonio Conte perde infatti anche Pasquale Mazzocchi: l’esterno azzurro non sarà a disposizione per la sfida contro la Juventus a causa di una contusione. 

Un’assenza che riduce ulteriormente le opzioni del tecnico, già alle prese con una lunga lista di indisponibili. Oltre a Mazzocchi, infatti, mancheranno Rrahmani, Gilmour, Anguissa, Politano, De Bruyne e Neres. Resta inoltre da valutare la situazione tra i pali: Conte attende di capire se Milinkovic-Savic riuscirà a recuperare in tempo o se sarà necessario affidarsi nuovamente a Meret, appena rientrato.