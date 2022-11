Altri due gol dalla panchina: il totale è da record in Serie A

Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sottolinea ancora una volta l'importanza delle mosse a gara in corso di Spalletti.

Ce l’ha messa tutta l’Empoli per continuare a essere la bestia nera degli azzurri dopo le due vittorie dello scorso anno che, di fatto, eliminarono la squadra di Spalletti dalla corsa allo scudetto. Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sottolinea ancora una volta l'importanza delle mosse a gara in corso di Spalletti.

"Due reti segnate da giocatori subentranti e sono diventati nove i gol che arrivano dalla panchina, un record in serie A. E che confermano la forza di una rosa di grande consistenza tecnica e la capacità di Spalletti di saper giostrare gli uomini a sua disposizione. Sabato al Maradona arriva l’Udinese per l’ultima partita dell’anno, c’è da giurare che sarà un’altra partita difficile ma il Napoli dovrà provare a mettere altro fieno in cascina prima dello stop mondiale".