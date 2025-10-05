Ufficiale Altri due problemi muscolari: dolore all'adduttore per Lobotka, le ultime su Politano

La partita con il Genoa l'ha raddrizzata, ma il Napoli ha perso due pedine tra i titolari. Nel corso del successo ai danni del Genoa, infatti, Antonio Conte ha dovuto togliere dal campo del Maradona Matteo Politano e Stanislav Lobotka per infortunio muscolare. Dalle prime anticipazioni si trattava di un problema muscolare per entrambi. Come riferito dallo stesso Conte nel post-partita per il nazionale slovacco si tratta di un problema alla zona pubica, mentre per l'ex Inter dovrebbe essere solo un affaticamento.

