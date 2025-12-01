Prima pagina
Tuttosport: "Blitz di Neres, Conte ripiglia subito Allegri"
TuttoNapoli.net
"Yildiz fa dare i numeri". È questo il titolo scelto da Tuttosport per celebrare Kenan Yildiz e il suo crescente valore all’interno del mondo Juventus. Oltre un terzo dei gol bianconeri è infatti passato dai suoi piedi: il classe 2005, tra campionato e Champions League, ha già firmato 5 reti e altrettanti assist. In Europa, solo Yamal, Doué e Güler hanno numeri migliori del turco, che continua a far impazzire i tifosi mentre si attende il suo rinnovo.
In prima pagina c’è naturalmente anche il Napoli, che ha conquistato lo scontro diretto all’Olimpico contro la Roma. Decisiva la firma di David Neres, gol che consente alla squadra di Antonio Conte di tornare al comando della classifica, ora a 28 punti insieme al Milan.
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveConte in conferenza: "Vittoria che dà entusiasmo! Questo gruppo è responsabile! Su Neres..." di Antonio Noto
Le più lette
1 Da 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Da 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com