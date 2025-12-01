Prima pagina Tuttosport: "Blitz di Neres, Conte ripiglia subito Allegri"

"Yildiz fa dare i numeri". È questo il titolo scelto da Tuttosport per celebrare Kenan Yildiz e il suo crescente valore all’interno del mondo Juventus. Oltre un terzo dei gol bianconeri è infatti passato dai suoi piedi: il classe 2005, tra campionato e Champions League, ha già firmato 5 reti e altrettanti assist. In Europa, solo Yamal, Doué e Güler hanno numeri migliori del turco, che continua a far impazzire i tifosi mentre si attende il suo rinnovo.

In prima pagina c’è naturalmente anche il Napoli, che ha conquistato lo scontro diretto all’Olimpico contro la Roma. Decisiva la firma di David Neres, gol che consente alla squadra di Antonio Conte di tornare al comando della classifica, ora a 28 punti insieme al Milan.