Altro problema muscolare: si ferma Lang a inizio ripresa

Al 47' problema fisico per Noa Lang, arriva la prima sostituzione: dentro David Neres. Dopo un allungo difensivo l'olandese si tocca il quadricipite e chiede il cambio.

