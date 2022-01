Altro traguardo di Ancelotti al Real Madrid: il club celebra le 150 panchine dell'ex Napoli

Carlo Ancelotti ha festeggiato ieri, con una sofferta vittoria in Copa del Rey, le 150 panchine con il Real Madrid. Un traguardo importante per il tecnico italiano, che ha già vinto la Supercoppa ed è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. L'ex allenatore di Milan e Napoli ha celebrato sui social mostrando una maglia speciale che il club spagnolo gli ha donato per l'occasione: "Ancora altre partite insieme. Grazie Real!"