Amazon, non solo Champions: dal 2021 può puntare anche alla Serie A

Nel triennio 2021-24 le 16 migliori partite del mercoledì della Champions League e la finale della Supercoppa Europea saranno visibili in esclusiva su Amazon Prime Video. È questa la principale novità che filtra dall'assegnazione dei pacchetti dei diritti tv delle coppe europee, ma presto il colosso potrebbe decidere di investire anche nella serie A.

Lo scrive La gazzetta dello Sport: "La presenza del colosso americano potrebbe presto allargarsi, considerando che anche i diritti tv della Serie A sono molto appetibili e non è assolutamente escluso che nell’asta per il 2021-2024 giochi in prima fila proprio Amazon".