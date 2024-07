Ufficiale Amichevoli, posticipata la vendita dei biglietti per le amichevoli di Castel di Sangro

La nuova stagione calcistica è alle porte e i ragazzi di Antonio Conte si stanno allenando per la prima parte del ritiro estivo a Dimaro, seguita poi dalla seconda tappa di preparazione estiva a Castel di Sangro: qui gli azzurri giocheranno 3 amichevoli internazionali contro Adana Demirspor, Brest e Girona.

La vendita dei biglietti per le suddette partite era inizialmente in programma nella giornata di domani Martedì 16 luglio alle ore 12, ma attraverso una nota sul proprio sito web il Napoli ha comunicato il rinvio della messa in vendita dei tagliandi a Giovedì 18 luglio h 12:00.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI CASTEL DI SANGRO

Per le amichevoli internazionali di Castel di Sangro i biglietti saranno in vendita su Ticketone al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog

I prezzi per le partite contro Adana Demirspor, Brest e Girona saranno i seguenti:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO UNDER 14

TRIBUNA 40€ 25€

DISTINTI 25€ 14€

CURVE 14€ 10€